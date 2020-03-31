1 Nisan burç yorumları! Yay burcunu heyecanlı bir gün bekliyor!

1 Nisan 2020 Çarşamba günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. İkizler burcunu endişeli bir gün, Yay burcunu heyecanlı bir gün, Balık burcunu kararsız bir gün bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR



Ay Yengeç burcunda ilerliyorken ailen ile ilgili temaları da ön plana çıkartıyor olacak. Öğle saatlerinde partnerin ile olan ilişkilerinde zorlanabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR



İlk dördün fazında ilerleyen Ay hareket etmeni ve başlattığın şeyleri daha görünür hale getirmeni sağlıyor. Sezgilerin bugün yüksek, sorunların ile ilgili içsel olarak ne yapman gerektiğinin farkındasın.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER



Parasal konularda endişelerin bugünlerde artabilir. Gün içerisinde huzursuzluklarını eşine çok yansıtmamaya çalışmalısın. Akşam iletişim konularında kuvvetli olacağın durumlar var.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER



Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor. Ailene çok düşkünsün ve onlarla ilgili daha da endişelerinin ve düşüncelerinin artacağı durumlar söz konusu olabilir. Spontane hareket etmek isteyebilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR



1 Nisan Çarşamba günü dalgalı ruh halin ve kırılganlıkların artabilir zira Ay arka alanın olan Yengeç burcunda ilerliyor. Bazı konularda gereksiz kuruntu yapabilirsin. Geçmişe fazla takılmamaya çalış.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR



Arkadaşlarından biri bugün senin yardımına ihtiyaç duyabilir. İş hayatınla ilgili rekabet gerektiren şartların ortaya çıkması seni endişelendirebilir. Evli bir Başak isen önemli konuları konuşmak için akşamı beklemelisin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER



Yeniay ile birlikte ikili ilişkilerinde aklına koyduğun şeyler şimdi iyiden iyiye kendini belli etmeye başlayabilir. Partnerini savunman gereken durumlar bugün seni ailenle eşin arasında ikilemde bırakıyor.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER



Geçmişe fazla takılabilir, gereksiz problemler yaratabilirsin. Yeni tanıştığın kişilere karşı fazla önyargılı davranıyor olabilirsin. Akşam saatlerinde sezgilerinde daha artıyor.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR



Yeniay zamanı başlattığın şeyleri şimdi duyurmaya başlamanın tam zamanı. Heyecanlı olduğun bir gündesin. Alacağın haberler seni akşam saatlerine doğru çok daha mutlu edebilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR



Ay tam karşıt burcunda ilerlemeye devam ederken imzalaman gereken sözleşmeler bugün söz konusu olabilir. Gün ortasında ortağınla aranda problemler meydana gelebilir. Konuları konuşmak için akşamı beklemelisin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR



Çalışma koşullarındaki değişiklikler seni endişelendirebilir. Patronunla olan ilişkinde kendini savunman gereği hissedebilirsin. Daha kontrollü olman gerekiyor. Ebeveynlerin arasındaki çatışmalar senin de modunu düşürüyor.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR



Çocuklarınla birlik içinde olmak ve gününüzü renklendirmek için aktiviteler planlayabilirsiniz. Kararsızlık içinde olacağın durumlardan geçiyorsun. Doğru kararları vermek için akşam saatleri daha uygun olacaktır.

Astrolog Ceylin Çelebi

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