1 Haziran 2020 burç yorumları! Hangi burçlar haziran ayına şanslı başlayacak?

1 Haziran 2020 burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hangi burçlar haziran ayına şanslı başlayacak? Ay, bugün Terazi burcunda ilerleyecek. Merkür ile Ay arasında gergin bir açı gece saatlerinde kesinleşmiş olacak. Bu durumdan etkilenen Başak burcu, iletişim konularında zorlanacak. Bugün Oğlak burcu stres ve gerginliklerden uzak bir gün geçirecek. Koç burcu 1 Haziran 2020’ye enerjili uyanacak. Astrolojiye ilgi duyanlar bugünkü burç yorumlarını merak ediyor. İşte 1 Haziran 2020 bugünkü burç yorumları sizlerle…

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 1 Haziran 2020 Pazartesi günü Ay Terazi burcunda ilerliyor. Evliliğinle ilgili uyum yaratmak önemli hale gelebilir. Sabah güne başlarken şifalanacağın güzel enerjiler altındasın.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Evcil hayvanlarınla ilgili konular dikkat çekiyor olacak pazartesi günü. Sabah erken saatlerde iletişime dikkat etmelisin. Akşam saatlerinde iş birliklerine dönük olarak hareket ediyor olacaksın.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay’ın Terazi burcunda ilerlediği bugün çocukların arasında bir uyum sağlamak durumunda kalabilirsin. Sabah erken saatlerde iletişim konularına hayli dikkat etmelisin.

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