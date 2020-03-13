Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının birincisi belli oldu mu? 13 Mart Cuma birinci kim?

Zuhal Topla ile Sofrada yarışması Fox TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkıyor. Her hafta birbirinden farklı yarışmacılar hünerlerini sergiliyor. Ekranların sevilen gündüz kuşağı yarışma programı her gün saat 16:30’da başlıyor. Zuhal Topal’la Sofrada 13 Mart Cuma birincisi kim? İlgiyle takip edilen program hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal’la Sofrada, yarışmada henüz kimin birinci olduğu belli olmadı. Haftanın birinci puanlar verilince belli olacak. Detaylar gelince haberimize eklenecektir. Haftanın birinci puanlar verilince belli olacak.