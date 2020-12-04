Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda en güzel yemeği ve sunumu yapan gelin birinci olup 15 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? 4 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu nasıl? İşte yarışmaya dair tüm merak edilenler..

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi henüz belli olmadı. Yarışmanın bu haftaki birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

4 ARALIK ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN TABLOSU!

Zuhal Topal'la Sofrada 4 Aralık cuma puan tablosu ise bugün yapılacak yemeğin ve verilecek puanların ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FORMATI NEDİR?

Eğlenceli görüntüleri ekrana taşıyarak seyircisine kahkaha tufanı estirmesinin yanı sıra hararetli tartışmalarıyla gündeme gelen yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Zuhal Topal açıklama yapıp artık formatının değiştiği müjdesini seyircisine açıklayarak çekimlerin program tarafından belirlenen yeni evde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Programın konsept değişikliğine giderek farklı bir soluk getirmesi yarışmaya katılacak gelinlerin kendi mutfak düzenin dışındaki başka bir evde yarışacakları için de bambaşka bir deneyim yaşatacak. Öte yandan küresel bir salgın haline gelerek bir anda bir çığ gibi büyüyen Korona Virüsü için tedbir geliştirmeyi ihmal etmeyen programın bu sebepten ötürü konsept değişikliği yaptığı öğrenildi.