Zuhal Topal'la Sofrada 2 Ekim Cuma kim kazandı? Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi 2 Ekim Cuma günü belli oluyor. Kayınvalidelerin ve gelinlerin kıyasıya rekabet ettiği Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın sonunda bir kişi büyük ödülün sahibi oluyor. Zuhal Topal'la Sofrada birincisi 15 bin TL'lik ödülü kazanıyor.
Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün saat 16.00'da FOX TV ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Kayınvalidelerin ve gelinlerin rekabetinin eksik olmadığı programda hafta sonunda bir kişi birinci oluyor. 2 Ekim Cuma Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün verilecek olan puanlarla belirlenecek.
2 EKİM CUMA ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi olan isim henüz belli olmadı. Bugün yapılan oylama sonucunda son puanlar verilecek ve haftanın birincisi açıklanacak.
Birinci olan isim açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 1 EKİM PUAN TABLOSU NASILDI?
Zuhal Topal'la Sofrada 1 Ekim tarihli puan tablosu belli oldu! Semra Hanım'ın yaptığı sunuma kayınvalidelerin verdiği puanlama şöyle oldu:
Suzan Hanım: 6 puan
Elif Hanım: 6 puan
Hatice Hanım: 7 puan
Filiz Hanım: 3 puan
Zuhal Topal: 9 puan
Toplam: 31