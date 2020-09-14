Zuhal Topal'la Sofrada 14 Eylül 2020 puan tablosu: Zuhal Topal'la Sofrada puanları bugün nasıl?

Zuhal Topal'la Sofrada 14 Eylül puan tablosu yarışmacıların birbirlerine verdikleri puanları gösteriyor. Gelinlerin ve kayınvalidelerin kıyasıya rekabet ettiği yemek yarışmasında haftanın sonunda bir kişi birinci olup ödülü hak ediyor. Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün saat 16.00'da FOX TV'de yayınlanıyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 14 EYLÜL 2020 PUAN TABLOSU

Zuhal Topal'la Sofrada'nın 14 Eylül tarihli puan tablosu henüz belli olmadı. Yarışma devam ediyor, gün sonunda günün yarışmacısı puanlanacak ve tablo şekillenmeye başlayacak.

Puan tablosu açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.