Zuhal Olcay: Cenazemde 'Işıklarla uyusun' demeyin

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Olcay, “Kuliste yalnızlık seviyorum. Etrafımda tek insan istemiyorum. Oyunumda da öyle. Konserlerimin de ilk yarısından sonra daha rahat oluyorum” dedi.

'ŞIMARIKÇA BİR ŞEY'

Zuhal Olcay, bir dönem ağır bir depresyona girdiğini de itiraf etti: “En ağır depresyonumu 15 yıl önce yaşamıştım. Böyle tavana bakarım. Sabahlık, yağlı saçlar ve komedi dizileri. Vazgeçemediğim depresyon yiyeceği paskalya çöreği. Depresyona bu şekilde girebilmek ne kadar büyük bir lüks. Bunu yapamayan ve ayakta geçiren o kadar insan var ki. Bunu anlattığım için üzülüyorum çünkü şımarıkça bir şey.”

CENAZEMDE ‘IŞIKLARLA UYUSUN’ DEMEYİN

Öte yandan Olcay, “Cenazenizde ne çalsın?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Pervane şarkısını çalmayın da ne çalarsanız çalın. Bir de ‘Işıklarla uyusun’ demeyin. Şu kadar bile ışık sevmem. İnsan ışıklarda uyuyamaz ki. ‘Işıklara yürüsün’müş, niye yürüyeceğim, yatacağım!”