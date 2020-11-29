Hande Erçel ve Kerem Bürsin de kurtaramayabilir... Ziller Sen Çal Kapımı için çalıyor!

Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisinin başrollerinde oynadığı Sen Çal Kapımı önümüzdeki haftalarda zor günler yaşayabilir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Gönül Dağı dizileri ve MasterChef Türkiye'nin olduğu Cumartesi akşamı reyting yarışı İbo Show'un da başlamasıyla iyice kızıştı.

FOX TV Zümrüdüanka ile kanalın iddialı dizisi Sen Çal Kapımı'nın günlerini değiştirerek strtejik bir hamle yaptı.

Ancak Çarşamba günleri reyting sıralamasında zirveye oynayan dizi, Cumartesi akşamı reyting yarışında bekleneni veremedi. Total'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Gönül Dağı MasterChef Türkiye ve İbo Show'un gerisinde kalarak sıralamada 8. oldu.

Dizinin geçen hafta da benzer bir sıralamaya sahip olması "Sen Çal Kapımı yerinde saydı" yorumlarına sebep oldu.

Senaryosuyla ilgili de eleştiriler alan Sen Çal Kapımı, başrolleri Hande Erçel ve Kerem Bürsin hayranları için de hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin sosyal medyada büyük takipçi ve hayran kitlesine sahip. Ancak, yeni bir gelişme olmazsa ikilinin popülaritesi de Sen Çal Kapımı'yı kurtaramayabilir.

Öte yandan Sen Çal Kapımı dizisi dün akşam 5’e yaklaşan reyting oranları ile devam ederken, kendisinden çok daha iyi sonuçlar alan Kuzey Yıldızı ve Gönül Dağı dizilerini, sosyal medyada adeta 10’a katladı

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