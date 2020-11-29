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  • 28 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? İbo Show, Sen Çal Kapımı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Bir Annenin Günahı reyting sıralaması
29 Kasım 2020 Pazar 09:34 | Son Güncelleme:

28 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? İbo Show, Sen Çal Kapımı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Bir Annenin Günahı reyting sıralaması

28 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı" İbo Show, Sen Çal Kapımı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Bir Annenin Günahı reyting sıralaması

28 Kasım reyting sonuçları izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Reytinglerde başarı yakalayan yapımlar uzun soluklu olarak devam ederken, reytinglerde başarı yakalayamayanlar için ise erken final kararı alınabiliyor. Dün akşam Star Tv'de İbo Show, Fox Tv'de Sen Çal Kapımı, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kanal D'de ise Bir Annenin Günahı'nın yeni bölümleri ekrana geldi. Peki, 28 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting, bir yapımın izlenme oranına göre başarı sıralamasını gösteriyor. 28 Kasım Cumartesi reyting sıralaması izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam yayınlanan yapımlar arasında Star Tv'de İbo Show, Fox Tv'de Sen Çal Kapımı, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kanal D'de Bir Annenin Günahı, Tv8'de MasterChef yer aldı. Peki, 28 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? İbo Show, Sen Çal Kapımı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Bir Annenin Günahı reyting sıralaması nasıl?

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