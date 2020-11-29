Reyting, bir yapımın izlenme oranına göre başarı sıralamasını gösteriyor. 28 Kasım Cumartesi reyting sıralaması izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam yayınlanan yapımlar arasında Star Tv'de İbo Show, Fox Tv'de Sen Çal Kapımı, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kanal D'de Bir Annenin Günahı, Tv8'de MasterChef yer aldı. Peki, 28 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? İbo Show, Sen Çal Kapımı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Bir Annenin Günahı reyting sıralaması nasıl?