Gonca Vuslateri ile Hakan Altun aşkının ilk fotoğrafı ortaya çıktı

Gonca Vuslateri ile Hakan Altun'un aşkı belgelendi. Bir süre önce ikilinin sevgili oldukları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Sosyal medya paylaşımlarından ortaya çıkan ilişkiyi iki isim de açıkladı.

34 yaşındaki güzel oyuncu Vuslateri ile 48 yaşındaki şarkıcı Altun aşkınde yeni bir gelişme yaşandı. Çiftin aşklarını belgeleyen ilk fotoğraf ortaya çıktı.

İşte Gonca Vuslateri ile Hakan Altun aşkının ilk fotoğrafı:

HAKAN ALTUN NASIL TANIŞTIKLARINI ANLATTI

Yeni aşkıyla ilgili ilk kez konuşan şarkıcı, nasıl tanıştıklarını da anlattı.

Vuslateri, kendisinden 14 yaş büyük şarkıcıyla aşk yaşadığını itiraf etmiş ve konuyla ilgili, "Çok mutluyum, mutluyuz" açıklamasını yapmıştı.

Hakan Altun, İbo Show için İstanbul'a geldiğini ardından Emel Müftüoğlu'nun doğum gününde Gonca Vuslateri ile tanıştığını açıkladı.

GONCA VUSLATERİ İTİRAFI: NAZARDAN KORKUYORUM

Altun açıklamasında, "Yıllar sonra böyle bir şey oldu hayatımda güzel gidiyor. Nazar değmez inşallah! Çok ortada yaşamayı sevmiyorum Çünkü nazara inanıyorum. Korkuyorum" dedi.

'BİRİNİ SEVMEK...'

34 yaşındaki Vuslateri, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı; "Birini sevmek... Gördüğün ilk kalp resminin içine girip, onubir hayal etmek. Öpmek o hayali. Şüküre rast getirmek. Küçücük kalbi..Kollayarak sev beni. Susarak. Dökerek sev. Aklıma takılsın kazağın. Bana eksil. Bana ağ’la kendini. Böyle böyle yazılsın kaderimiz. Turam sensin..."

'VUSLATI BEKLERKEN'

Hakan Altun ise bu fotoğrafına, "Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın. Vuslatı beklerken..." notunu düşmüştü. Kalp işaretleriyle süslü bu mesajdaki “Eri ve Gonca” sözcükleri, Gonca Vuslateri’nin soyadı olarak yorumlanmıştı.