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  • Kerem Bürsin'den Sen Çal Kapımı açıklaması: Bir bölüm 6 günde çekiliyor
29 Kasım 2020 Pazar 22:49 | Son Güncelleme:

Kerem Bürsin'den Sen Çal Kapımı açıklaması: Bir bölüm 6 günde çekiliyor

Kerem Bürsin'den Sen Çal Kapımı açıklaması: Bir bölüm 6 günde çekiliyor

‘Sen Çal Kapımı' dizisinin oyuncuları Hande Erçel ile Kerem Bürsin, önceki akşam yaptıkları canlı yayınla hayranlarının karşısına çıktı.

Hande Erçel'le Sen Çal Kapımı dizisinde başrolü paylaşan Kerem Bürsin, bir bölümün kaç günde çekildiğinin sorulması üzerine sektörün kanayan yarasına parmak bastı. Dünyanın hiçbir yerinde 150 dakikalık bir dizi çekilmediğini söyleyen oyuncu, ‘’Bunun normali 40 dakikadır. Biz bir bölümü 6 gün içerisinde çekiyoruz” dedi. 

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