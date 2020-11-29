Kerem Bürsin'den Sen Çal Kapımı açıklaması: Bir bölüm 6 günde çekiliyor

Hande Erçel'le Sen Çal Kapımı dizisinde başrolü paylaşan Kerem Bürsin, bir bölümün kaç günde çekildiğinin sorulması üzerine sektörün kanayan yarasına parmak bastı. Dünyanın hiçbir yerinde 150 dakikalık bir dizi çekilmediğini söyleyen oyuncu, ‘’Bunun normali 40 dakikadır. Biz bir bölümü 6 gün içerisinde çekiyoruz” dedi.