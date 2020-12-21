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  • Zeynep Bastık'ın takipçilerini güldüren lise anısı: 'Şeftali Zeynep' diyerek sahneden indirdiler
21 Aralık 2020 Pazartesi 04:04 | Son Güncelleme:

Zeynep Bastık'ın takipçilerini güldüren lise anısı: 'Şeftali Zeynep' diyerek sahneden indirdiler

Zeynep Bastık'ın takipçilerini güldüren lise anısı: 'Şeftali Zeynep' diyerek sahneden indirdiler

Şarkıcı Zeynep Bastık, Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Zeynep Bastık, ‘Lise yıllarında yaptığın en çılgınca şey neydi?’ sorusuna verdiği yanıtla güldürdü. Lise yıllarında şeftaliden hoşlanmadığını söyleyen Bastık, “Müzik grubunun solistiydim. Okulda konserimiz vardı. Bir anda arkadaşlarım birlik olup ‘Şeftali Zeynep’ diye tezahürat yapıp beni sahneden indirmişlerdi” dedi.

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