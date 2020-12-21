Zeynep Bastık'ın takipçilerini güldüren lise anısı: 'Şeftali Zeynep' diyerek sahneden indirdiler

Zeynep Bastık, ‘Lise yıllarında yaptığın en çılgınca şey neydi?’ sorusuna verdiği yanıtla güldürdü. Lise yıllarında şeftaliden hoşlanmadığını söyleyen Bastık, “Müzik grubunun solistiydim. Okulda konserimiz vardı. Bir anda arkadaşlarım birlik olup ‘Şeftali Zeynep’ diye tezahürat yapıp beni sahneden indirmişlerdi” dedi.



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