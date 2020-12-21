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  • Kefaret'in Zeynep'i Nurgül Yeşilçay yurtdışında sergi açacak
21 Aralık 2020 Pazartesi 04:00 | Son Güncelleme:

Kefaret'in Zeynep'i Nurgül Yeşilçay yurtdışında sergi açacak

Kefaret'in Zeynep'i Nurgül Yeşilçay yurtdışında sergi açacak

Bugünlerde ‘Kefaret' adlı dizide rol alan Nurgül Yeşilçay, takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Oyuncu, mutsuz olduğunda neler yaptığının sorulması üzerine “Yüksek sesle bağıra bağıra ağlarım’’ dedi. Geçtiğimiz aylarda resim sergisi açan oyuncu, pandemi bittiğinde Viyana ve Almanya’da eserlerini sergileyeceğinin de müjdesini verdi. Alper Kul ile birlikte ‘Mahalleden Arkadaşlar’ adlı sinema filmi çeken oyuncu, virüs nedeniyle vizyon tarihinin belli olmadığını söyledi.

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