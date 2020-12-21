Kefaret'in Zeynep'i Nurgül Yeşilçay yurtdışında sergi açacak

Oyuncu, mutsuz olduğunda neler yaptığının sorulması üzerine “Yüksek sesle bağıra bağıra ağlarım’’ dedi. Geçtiğimiz aylarda resim sergisi açan oyuncu, pandemi bittiğinde Viyana ve Almanya’da eserlerini sergileyeceğinin de müjdesini verdi. Alper Kul ile birlikte ‘Mahalleden Arkadaşlar’ adlı sinema filmi çeken oyuncu, virüs nedeniyle vizyon tarihinin belli olmadığını söyledi.

