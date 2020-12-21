Tuba Ünsal ile Cemal Hünal başrollerinde olduğu Sadece Bir Gece ekibi sette

Senaristliğini ve yönetmenliğini Sinan Biçici’nin üstlendiği 'Sadece Bir Gece’ filminde Tuba Ünsal ile Cemal Hünal ikilisine, Gürgen Öz, ‘Bay J’ lakaplı Jerji Benveniste ve eşi Duygu Şen Benveniste eşlik ediyor. Yapım aşk, güven ve sadakat kavramlarını yeniden sorgulatacak.

