Zeynep Aleyna Şen kimdir? Sol Yanım'ın Hülya'sı Aleyna Şen kaç yaşında, boyu kaç?

Zeynep Aleyna Şen Sol Yanım dizisi ile izleyici karşısında. Star Tv’nin yeni dizisi Sol Yanım 26 Kasım Perşembe akşamı 1. bölümü ile yayın hayatına başlıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim ve Tasarım Bölümünde eğitim hayatına devam eden Aleyna Şen YouTube ve Instagram’ı aktif olarak kullanıyor. Zeynep Aleyna Şen hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.



ZEYNEP ALEYNA ŞEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Aleyna Şen, 1998 yılında Denizli'de dünyaya geldi. 21 yaşında olan ve aslen İzmir’li olan Zeynep Aleyna Şen İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Görsel İletişim ve Tasarım Bölümünde eğitimini sürdürüyor. Aleyna Şen 2018 yılından bu yana Youtube’da aktif bir şekilde video paylaşımında bulunuyor. Şen, bir zamanlar babasının işinin yurt dışında olması sebebi ile yurt dışına gitmiş ve sonrasında da kısa bir süre eğitim amacıyla da yine yurt dışına çıkarak İngiltere'de eğitim için kaldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde 21 tane dövme bulunmaktadır. Aralarının çok sıkı ve iyi olduğu kendisinden büyük bir ablası olan Şen'in babası kimya mühendisidir. Güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken Zeynep Aleyna Şen'in gözleri koyu kahverengi ve saçları sarıdır, ayrıca genç YouTuber İstanbul – Suadiye'de ailesi ile birlikte oturuyor.

ZEYNEP ALEYNA ŞEN BOYU VE KİLOSU NE?

Zeynep Aleyna Şen'in boyu 1,65 cm kilosu 55 Kg ve burcu ise yengeçtir.