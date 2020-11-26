Sol Yanım dizisi bu akşam ilk bölümü ile Star Tv'de yayınlanacak. Başrollerde yer alan Özge Yağız, Serra karakterine hayat veriyor. Varlıklık bir aile doğan Serra hayat şartlarından dolayı orta halli bir mahallede annesin bakma zorunda kalır. En son Yemin dizisinde rol oynayan Sol Yanım'ın Serra'sı Özge Yağız kimdir? Özge Yağız kaç yaşında, nereli?

SOL YANIM'IN SERRA'SI KİMDİR?

Varlıklı bir ailede doğan ve bir prenses gibi büyütülen Serra, üniversiteye başladığında ise orta halli bir mahallede; hasta annesinin sorumluluğuyla geçen bir hayat yaşamak zorunda kalır. Onları hayatın bu tarafına savuran kader, şimdi başka tesadüflerle ona yeni başlangıçlar için kapılar açacaktır. Genç yaşta hayatın tüm sorumluluğunu üstlenmiş, lüks bir otelin housekeeping elemanı, aynı zamanda nezaketi ve zekasıyla Kuzey Üniversitesi’ne bomba gibi düşen Serra, duru güzelliği ile de dikkat çekecek.

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, Yemin dizisinde başrol karakteri Reyhan'a hayat verdi.

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