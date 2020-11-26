Sol Yanım Selim karakteri ile ilgili aramalar hızlandı. Sol Yanım dizisi Star Tv ekranlarında başlıyor. Sezonun en çok merak edilen projelerinden biri olan Sol Yanım'da başrol karakteri olan Selim'i Tolga Mendi canlandırıyor. Sol Yanım Selim kimdir? Sol Yanım'ın Selim'i Tolga Mendi kaç yaşında?

TOLGA MENDİ KİMDİR?

Tolga Mendi 23 Mart 1993 tarihinde İzmir'de doğdu. İsmail Safa Özler Almanca Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde okumaya başlamıştır.2 dönem oyunculuk eğitimi alan Tolga Mendi, Acı Aşk ve Rüzgarın Kalbi dizisinde yer almıştır. Tanınması ise Yeni Gelin adlı dizide Hazar karakteriyle izleyicilerinin karşısına çıkmıştır.

SOL YANIM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

‘Sol Yanım’ seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim’le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra’nın burslu okuduğu, Selim’in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.

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