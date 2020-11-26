Sol Yanım Burak kimdir? Sol Yanım'ın Burak'ı Emre Bey kaç yaşında?
Sol Yanım Burak karakteri izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Star yeni dizisi Sol Yanım'ın başrol oyuncuları arasında Emre Bey de yer alıyor. Emre Bey, dizinin çapkın ve eğlenceli karakteri olan Burak rolü ile karşımıza çıkıyor. Stiliyle de çok konuşulacak Burak karakterini canlandıran Emre Bey ile ilgili merak edilenler haberimizde...
Star Tv'nin heyecanla beklenen dizisi Sol Yanım bu akşam ilk bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Genç oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizide Burak karakteri de öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Dizinin çapkın ve eğlenceli karakteri olan Burak rolünü Emre Bey canlandırıyor. Peki, Sol Yanım Burak kimdir? Sol Yanım'ın Burak'ı Emre Bey kaç yaşında?
SOL YANIM BURAK KİMDİR?
Özge Yağız’ın canlandırdığı Serra’yı ilk görüşte gözüne kestiren Burak, kampüste ve arkadaşları arasında çapkınlığı ve eğlenceye olan tutkusu ile tanınıyor. Genç oyuncu Emre Bey, kampüsün trend belirleyen isimlerinden biri olan Burak karakterinde stiliyle de çok konuşulacak.
EMRE BEY KİMDİR?
Emre Bey, 9 Mayıs 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Craft Oyunculuk Atölyesi’nde Devrim Yalçın'dan oyunculuk eğitimi almıştır. 2015 yılında yayınlanan Aşk Zamanı adlı dizide canlandırdığı Can karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Kanal D’de yayınlanan Adı Efsane adlı dizide canlandırdığı Kıvanç karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. Şimdilerde ise TRT 1 de yayınlanan baş rollerinde Alp Navruz ve Alina Boz'un yer aldığı Elimi Bırakma dizisinde canlandırdığı Arda karakterine hayat veren Emre Bey, 1.78. metre boyunda, 70 kilo ve Boğa burcudur.
Emre Bey’in rol aldığı diziler ve filmler:
2018 – Elimi Bırakma (Arda) (TV Dizisi)
2017 – Adı Efsane (Kıvanç) (TV Dizisi)
2015 – Aşk Zamanı (Can) (TV Dizisi)