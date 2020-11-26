Star Tv'nin heyecanla beklenen dizisi Sol Yanım bu akşam ilk bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Genç oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizide Burak karakteri de öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Dizinin çapkın ve eğlenceli karakteri olan Burak rolünü Emre Bey canlandırıyor. Peki, Sol Yanım Burak kimdir? Sol Yanım'ın Burak'ı Emre Bey kaç yaşında?

SOL YANIM BURAK KİMDİR?

Özge Yağız’ın canlandırdığı Serra’yı ilk görüşte gözüne kestiren Burak, kampüste ve arkadaşları arasında çapkınlığı ve eğlenceye olan tutkusu ile tanınıyor. Genç oyuncu Emre Bey, kampüsün trend belirleyen isimlerinden biri olan Burak karakterinde stiliyle de çok konuşulacak.

EMRE BEY KİMDİR?

Emre Bey, 9 Mayıs 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Craft Oyunculuk Atölyesi’nde Devrim Yalçın'dan oyunculuk eğitimi almıştır. 2015 yılında yayınlanan Aşk Zamanı adlı dizide canlandırdığı Can karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Kanal D’de yayınlanan Adı Efsane adlı dizide canlandırdığı Kıvanç karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. Şimdilerde ise TRT 1 de yayınlanan baş rollerinde Alp Navruz ve Alina Boz'un yer aldığı Elimi Bırakma dizisinde canlandırdığı Arda karakterine hayat veren Emre Bey, 1.78. metre boyunda, 70 kilo ve Boğa burcudur.

Emre Bey’in rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Elimi Bırakma (Arda) (TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Kıvanç) (TV Dizisi)

2015 – Aşk Zamanı (Can) (TV Dizisi)

Sol yanım oyuncuları kimler? Sol yanım dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor?

Sol Yanım'ın Serra'sı Özge Yağız kimdir? Özge Yağız kaç yaşında, nereli?

Sol Yanım Selim kimdir? Sol Yanım'ın Selim'i Tolga Mendi kaç yaşında?

Sol Yanım'ın Biricik'i Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, nereli?