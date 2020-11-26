Sol Yanım'ın Biricik'i Cemre Baysel bu akşam ekranlara geliyor. TRT 1'de Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat veren oyuncu yeni projesi ile ekranlara geliyor. Star Tv'de yeni başlayacak olan dizide birbirinden ünlü oyunculara ev sahipliği yapıyor. Peki, Sol Yanım'ın Biricik'i Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, nereli?

SOL YANIM'IN BİRİCİK'İ CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 yılında İzmir'de doğmuştur. Eğitimine Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü okumuştur.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile yaşayan güzel oyuncu daha sonra İsimsizler dizisinde rol almıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat veren Cemre Baysel, 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.

Cemre Baysel’in rol aldığı diziler ve filmler:

2020- Sol Yanım (Biricik) (TV Dizisi)

2018 – Elimi Bırakma (Melis) (TV Dizisi)

2017 – Payitaht Abdülhamit (Firuze) (TV Dizisi)

2017 – İsimsizler (Gülperi) (TV Dizisi)

2014 – Yeşil Deniz (Gonca) (TV Dizisi)

Sol Yanım'ın Serra'sı Özge Yağız kimdir? Özge Yağız kaç yaşında, nereli?

Sol Yanım Selim kimdir? Sol Yanım'ın Selim'i Tolga Mendi kaç yaşında?

Sol Yanım Burak kimdir? Sol Yanım'ın Burak'ı Emre Bey kaç yaşında?