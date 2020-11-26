Sol Yanım'ın Nil'i Deniz Barut kimdir? Deniz Barut kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde oynadı?

Özge Yağız, Tolga Mendi ve Defne Samyeli gibi isimlerin olduğu kadrosuyla büyük beklenti uyandıran Sol Yanım dizisi izleyiciyle buluşuyor. Dizideki dikkat çeken isimlerden biri de Nil karakterini canlandıran Deniz Barut. Güzelliği ve oyunculuğu ile bir hayran kitlesine sahip olan Deniz Bulut aynı zamanda yeni yayına giren Bir Annenin Günahı dizisinin kadrosunda da yer alıyor. Peki, Deniz Bulut hangi dizilerde oynadı? İşte Deniz Barut’un biyografisi…



DENİZ BARUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Deniz Barut, 19 Mart 1983 yılında Denizli’de dünyaya geldi. İzmir Ege Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Deniz Barut, 1997 yılında Elite Model Look güzellik yarışmasına katıldı ve yarışmada 2. oldu. Podyumların ardından Kaybolan Yıllar isimli dizi ile oyunculuk kariyerine adım atan Deniz Barut daha sonra Lale Devri, Kara Para Aşk ve Anneler ile Kızları, Kara Para Aşk ve Avlu dizilerinde rol aldı. Deniz Barut şimdilerde ise Fox TV’nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı’nda rol alıyor.

2005 yılında yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen Deniz Barut'un 2 oğlu bulunmaktadır.

DENİZ BARUT BOYU VE KİLOSU NEDİR?

Deniz Barut, 1.75 metre boyunda, 54 kilo ve Balık burcudur.

DENİZ BARUT’UN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2018 – Avlu (Melis) (TV Dizisi)

2017 – Poyraz Karayel: Küresel Sermaye (Karadul) (Sinema Filmi)

2017 – Nezih Bir Film (Emine) (Sinema Filmi)

2016 – Hayatımın Aşkı (Eylem) (TV Dizisi)

2015 – Son Çıkış (Nilüfer) (TV Dizisi)

2014 – Kara Para Aşk (Pınar Dündar) (TV Dizisi)

2012 – Lale Devri (Müge) (TV Dizisi)

2011 – Anneler ile Kızları (Çağla) (TV Dizisi)

2011 – Elde Var Hayat (Yüksel Öğretmen) (TV Dizisi)

2006 – Kaybolan Yıllar (TV Dizisi)