Zerrin Özer yıkıldı! Bir sarsıcı telefon daha...

Usta sanatçı Zerrin Özer evlilik şoku yaşıyor… 16 Haziran Pazar günü nikah masasına oturduğu Murat Akıncı ile ilgili iddialar herkesi şoke etti. Düğün fotoğraflarının ardından canlı yayına bağlanan çok sayıda kadın Murat Akıncı’yı dolandırıcılıkla suçladı. Boşanma kararı alan Zerrin Özer dün hastaneye kaldırıldı.

ZERRİN ÖZER: KENDİME İNANAMIYORUM



Zerrin Özer’in menajeri Kemal Aslan ve Murat Akıncı'nın annesi Sevilay Ünal, bugün Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa programına telefonla bağlandı.



MENAJERİ MURAT AKINCI’YI SAVUNDU



Menajer Kemal Aslan, “Zerrin'in tansiyonu çok yükselmiş, sol kolunda uyuşma başlamış. Yanındaki yardımcılar panik olunca hastaneye götürmüşler. Ciddi bir kriz geçirdi. Zerrin Hanım dün öğle saatlerinde boşanma kararı aldı. Anlatılanlarla karşımdaki Murat bambaşka bir insan. Murat Akıncı o kadar beyefendi bir şekilde karşıladı ki, 'Zerrin sen üzülme. Sen nasıl mutlu olacaksan ben onu yaparım' dedi. Avukatıma gelip, boşanma davası için vekâleti imzaladı. Benim bu noktada adama söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Kendi şirketini 420 bin TL dolandıran bir kadın çıkmış, 'Murat Akıcı sahte bir insan' diyor. Ee sen nesin? Adam beraat etmiş. O kararı yayınladınız mı? Hayır.. O zaman konuşmayacağız. Murat Akıncı için açılan bir dava yok. Ama Murat Bey, hemen yasal hakkını kullanmaya başladı. Adam evinde oturuyor, kaçmıyor. Murat Akıncı 3 yıllık süre içerisinde Zerrin'e 1 kuruş harcatmadı. Evine de o baktı, Zerrin'e de o baktı. Adam evden ayrıldı. Zerrin, hastanedeyken beni sürekli aradı. Zerrin Özer, severek ayrılıyor. Bence sular durulduktan sonra Zerrin ile yeniden bir araya gelmeleri çok mümkün. 36 saat evli kaldıkları için 'Evliliğin iptali' davası açıyoruz. Zerrin o kadınları dinledikten sonra 'Kendime inanamıyorum' dedi."



ANNESİ KONUŞTU: OĞLUMU LİNÇ ETMEK İSTİYORLAR



Murat Akıncı’nın annesi Sevilay Hanım ise oğlunu savundu: Oğlumu linç etmeye çalışıyorlar. Gidip yasal haklara başvursunlar, biz başvurduk… Ellerinde delil varsa gidip versinler… Yayında açıklayamayacağım belgeler var bunların hepsini polise verdim. 'Mahmut Atalay' diye birini biz tanımıyoruz, soruşturabilirsiniz. Ne mahkemesi var ne de aranması… Zerrin Özer’in bugüne kadar bir kuruşunu almadık. Ne ben aldım ne de oğlum... Biz kimsenin parasını almadık."



BABASI KONUŞTU: EVLATLIKTAN REDDETTİK



Murat Akıncı'nın babası, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada, "6 yıldır görüşmüyoruz. Eve gelen icralar oldu. Onu evlatlıktan reddettik" dedi.



KOMŞUSU İSYAN ETTİ: BİZİ DE DOLANDIRDI



Sevilay Ünal'ın açıklamalarının ardından 2. Sayfa programına bağlanan komşusu çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.



Sevilay Ünal ve oğlu Murat Akıncı'yı yakından tanıdığını söyleyen Suzan Hanım şunları söyledi; Sevilay ve oğlu Murat ile yedi yıl aynı apartmanda oturduk. Anne-oğul beni de dolandırdı. Murat ile oğlum arkadaştı, 2009 yılında borçları olduğunu söyleyip benden 10 bin TL para aldılar ve kaçtılar. Murat Akıncı, bizim telefonlarımızı kullanıp çok kişi dolandırmış. Kendini kızlara Mahmut Atalay ismiyle tanıtıyor. Çok fazla mağdur var, her gün biri mağdur beni arıyor ve adresini soruyor... İnanmayın bu insanlara.

