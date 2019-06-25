Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,817
  • 6,622
  • 267.102
  • 95.311
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Zerrin Özer başvurdu: Beni Murat'tan koruyun

Zerrin Özer başvurdu: Beni Murat'tan koruyun

Zerrin Özer başvurdu: Beni Murat'tan koruyun

36 saat evli kaldığı Murat Akıncı hakkındaki iddialarla şoka giren ünlü sanatçı Zerrin Özer'den yeni bir adım geldi. Murat Akıncı'nın babasının sözlerini duyan sanatçı boşanma kararı almıştı. Zerrin Özer bu kez koruma kararı istedi.

36 saat evli kaldığı Murat Akıncı’dan boşanma kararı alan Zerrin Özer hayatının tehlikede olduğunu öne sürerek korunma talep etti. 

61 yaşındaki şarkıcı Zerrin Özer geçtiğimiz pazar günü kendisinden 27 yaş küçük Murat Akıncı’yla dünyaevine girmişti. Düğün sabahında Akıncı’nın eski sevgilileri dolandırıldıklarını iddia etti. Hemen arkasından Akıncı’nın Özer’e öldü dediği babası da açıklama yapınca şarkıcı boşanma kararı aldı. Şok üstüne şok yaşayan Zerrin Özer, yaşanan bunca hadisenin arasında bir de menajeri Kemal Aslan’ın dolandırıcı olduğu ortaya çıkan Akıncı’yı savunmasıyla sarsıldı. 

İlk paylaşımı menajeri için 

Günler sonra ilk kez paylaşım yapan Özer, menajerinin açıklamaları kendisi gözetiminde yaptığını söyleyerek “Canımdan çok sevdiğim dostlarım, hepinizin bildiği gibi son zamanlarda talihsiz olaylar yaşamaktayım, beni son derece üzen bu olayları sağlıklı bir şekilde atlatmaya çalışırken ve ivedilikle boşanma işlemlerini yürüttüğüm bu dönemde, menajerim Kemal Aslan'la ilgili olumsuz bir takım yorumların da beni üzdüğünü siz sevenlerimle paylaşmak isterim. İyi niyetinden asla şüphe etmediğim değerli dostum, menajerim ve açıklamaları bilgim dahilinde olan Kemal Aslan'ın halihazırda çok sıkıntılı olan bu süreçte, evlilik kurumuna olan saygısından yaptığı yapıcı yorumlar ve bilgilendirmeler maalesef yanlış anlaşılmıştır” yorumunu yazdı. 

Şarkıcı hayatının tehlikede olduğunu öne sürerek savcılıktan korunma talep etti. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
Ünlü oyuncu dünya evine girdi
Meryem Uzerli de modaya uydu: Hollywood estetiği yaptırdı
Yeni Game of Thrones'un çekimleri başladı: Ünlü oyuncudan çarpıcı açıklama
Sekiz ay sonra düğün tazelediler
<p>Kolay Mı Sandın?´ın sempatik sunucusu Tuğba, yağmurun çaya dönüştüğü yerde bugün. Yaşar Topal´ın

Çay Toplamak Kolay Mı Sandın?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın en eski şehirleri arasındaki Gaziantep, ziyaretçilerini bekliyor

Süper Lig'de dikkat çeken transferler