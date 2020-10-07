Zeki Demirkubuz'un senaryoları çalındı! Ünlü yönetmen sosyal medyadan isyan etti

'Masumiyet’, ‘Üçüncü Sayfa’ ve ‘Kader’ gibi hafızalarda yer eden filmlere imza atan ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz’un bütün emekleri boşa gitti. Ünlü yönetmenin kariyeri boyunca yazdığı senaryolar çalındı. Yayınevine verdiği senaryoları ortadan kaybolan Demirkubuz, işin sorumlularını mahkemeye vermeye hazırlanıyor. Dünyası başına yıkılan Demirkubuz, 2015 yılında çektiği ‘Bulantı’ filminin senaryosu cilt halinde eline geçince ikinci büyük şoku yaşadı.

BU İŞİN ADI HIRSIZLIK



Sosyal medya hesabından isyan eden Demirkubuz, takipçilerini adına yayınlanan kitaplar konusunda uyarıda bulundu: “Konu kapanmış değil, iç etme ya da hırsızlık geçerli. Dava açılacak ve failler netleştiğinde ifşa edilecek. ‘Bulantı’ gibi buna benzeyen 6 cilt hakkında bilgisi olanlar buraya haber yazabilir.”

Zeki Demirkubuz, 2015’te çektiği ‘Bulantı’ filminin senaryosunun kitap haline getirildiğini görünce ikinci şoku yaşadı.