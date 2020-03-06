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  3. Zehra Çilingiroğlu: Evlilik durumu yok

Zehra Çilingiroğlu: Evlilik durumu yok

Zehra Çilingiroğlu: Evlilik durumu yok

Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Nişantaşı'nda gittiği bir AVM'de basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Çilingiroğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu’ndan evlilik teklifi aldığı yönünde çıkan haberler hakkında konuştu. Kucağındaki çiçeklerin kimden geldiğini söylemeyen Çilingiroğlu, "İyiyim. Her şey yolunda gidiyor." dedi.

Bir muhabirin parmağındaki yüzüğe dikkat çekmesi üzerine Zehra Çilingiroğlu, "Benim kendi yüzüğüm. Öyle evlilik durumları falan yok." ifadelerinde bulundu.


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