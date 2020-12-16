Zayn Malik'in sevgilisi Gigi Hadid sır gibi sakladığı bebeğiyle ilk kez dışarıda görüntülendi

Zayn Malik'le bir dargın bir barışık ilişkisini sürdüren Gigi Hadid 3 ay önce kızını kucağına aldı. Çiftin ilişkisinin de yoluna girmesine yardımcı olan bebek dünya basını tarafından yakından takip ediliyor. Hamilelik döneminde ara ara paylaşımlarda bulunan Gigi Hadid, kızının dünyaya gelmesinin ardından paylaşımlarını artırdı. Ancak Gigi Hadid kızının yüzünü sır gibi saklamaya devam ediyor.

Düyaca ünlü model Gigi Hadid, kızıyla New York sokaklarında ilk kez görüntülendi. Bir süre kız kardeşi ve bebeği ile dolaşan Hadid'in siyah kıyafetini şapka, bere, eldiven, güneş gözlüğü ve maske ile tamamladığı görüldü.

Gigi Hadid, hamilelik döneminde 'Gebeliğim dünyadaki en önemli şey değil. Paylaşmam gerektiğini düşünmüyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar ölüyor. Ayrıca ırkçılık meselesi var. Sosyal medya bunlar için kullanılmalı.' açıklamasında bulunarak dikkat çekmişti.