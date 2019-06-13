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13 Haziran 2019 Perşembe 10:06 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:06

YouTuber Enes Batur'a bir şok daha!

YouTuber Enes Batur'a bir şok daha!

Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un 'Enes Batur Gerçek Kahraman' filmi bu hafta da gişede umduğunu bulamadı.

437 salonda vizyona giren 'Enes Batur Gerçek Kahraman' filmi geçtiğimiz hafta sonu 72.248 kişi tarafından izlendi.  Film vizyona girdiğinden bugüne kadar ise 268 bin kişi tarafından izlendi.

Bu sonuçların ardından YouTuber'ların takipçi kitlesinin sinemada karşılığı yok tartışmaları ortaya çıktı. Bazı sinema yorumcuları ise de Enes Batur'un filminin yanlış bir tarihte vizyona girdiği yorumunda bulundu.

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