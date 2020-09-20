Yılmaz ve Kaleli çiftinden ayrılık kararı

İki ünlü oyuncu olan Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli aşkı geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Kırgın Çiçekler, Çılgın Dersane ve Canevim gibi birçok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu Biran Damla Yılmaz ve Poyraz Karayel dizisinde tanıdığımız İlker Kaleli'nin aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaklaşık iki aydır sevgili olan ünlü çiftten ayrılık haberi geldi. Biran Damla, son günlerde İlker Kaleli ile çıkan ayrılık haberleriyle ilgili "Aynı yerden bakmadık. Olmadı sağlık olsun." ifadelerini kullandı.

