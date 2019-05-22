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  3. Yılmaz Morgül'den şaşırtan açıklama: Ebru Gündeş'i asla affetmeyeceğim

Yılmaz Morgül'den şaşırtan açıklama: Ebru Gündeş'i asla affetmeyeceğim

Yılmaz Morgül'den şaşırtan açıklama: Ebru Gündeş'i asla affetmeyeceğim

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, 2. Sayfa programına konuk oldu. Morgül, özel hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini anlatırken, Ebru Gündeş hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, 2. Sayfa adlı TV programına konuk oldu. Morgül kendisi hakkında bilinmeyenleri anlatırken şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Zaman zaman ünlüler ile girdiği polemikler ile adından bahsettiren sanatçı, bu kez Ebru Gündeş hakkında çarpıcı sözler sarfetti. İşte Yılmaz Morgül'ün açıklamalarından bazı detaylar:

* Ahmet Özhan benim için 'O kim? Onu tanımıyorum' dedi. 

*'Bana 'senden bir şey olmaz' dediler.

*Alzheimer hastası annem artık benim evladım oldu.

*İyi ki adım Yılmaz olmuş... Hiçbir şeyden yılmadım. 

*Bülent Ersoy 20 yıl sonra gönlümü almaya çalıştı.

*Ne kalleşlikler yaşadım. İyilik yapıyorsun, kötlükle karşılaşıyorsun. Ama ailemden gördüğüm şekilde iyilik yapmaya devam edeceğim.

*Mustafa Sandal ve Cem Yılmaz'ı ben barıştırdım

*Ebru Gündeş ile yıllardır süren kırgınlığımız var. Sahne aldığımız mekanda ben assolist olunca, Ebru Gündeş bana çok şey yaptı anlatamam. Sevil Başaçar şahittir. Küfürler edildi bana... Ben kendisine çok kırgınım. Bana düşman oldu. Ebru Gündeş bana ağıza alınmayacak küfürler etti. Asla affetmeyeceğim onu. 

*Bana annemle ilgili küfür ettiği için onu affetmeyeceğim.

(HT Magazin)

 

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