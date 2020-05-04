Yıldızlardan Anadolu Masalları

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğinde yürütülen Anadolu Masalları Projesi kapsamında, çocukların evde kaldığı dönemde kaliteli vakit geçirmeleri için yeni bir çalışma hayata geçirildi. Sanat dünyasının ve televizyon ekranlarının deneyimli isimleri kamera karşısına geçerek çocuklar için masal anlattı.

HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN



Masallar, EBA TV ekranlarında ve Anadolu Masalları Youtube Kanalı’nda çocuklarla buluşmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, masalların çocukların ruhsal gelişimindeki ve eğitim süreçlerinin temellerindeki yerinin asla doldurulamayacağına dikkat çekti. Bakan Selçuk, Anadolu Masallarının çocuklara ulaşmasında, tanınan isimlerin sunduğu katkının da büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

KAMERA KARŞISINA GEÇTİLER



Masal okuyan isimler arasında Altan Erkekli, Aşkın Nur Yengi, Ayşe Şule Bilgiç, Burak Sergen, Eda Özülkü, Emre Altuğ, Esra Erol, Işın Karaca, Kerem Alışık, Kıraç, Metin Özülkü, Müge Anlı, Nazlı Çelik, Seda Öğretir, Ceyda Düvenci, Tamer Karadağlı, Zahide Yetiş, Zara, Ece Üner, Hülya Koçyiğit, Buket Aydın, Pınar Altuğ ve Sertab Erener var.