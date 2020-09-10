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  • Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın sosyal medyadaki yeni akıma uydu
10 Eylül 2020 Perşembe 15:31 | Son Güncelleme:

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın sosyal medyadaki yeni akıma uydu

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın sosyal medyadaki yeni akıma uydu

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, sosyal medyadaki yeni akıma uydu. Arkın, 51 yıl önce çekilen fotoğrafıyla yeni halini yan yana koyarak sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyada yeni bir akım boy gösterdi. Kullanıcılar yıllar önceki halleriyle şimdiki hallerinin fotoğraflarını yan yana koyup paylaşmaya başladı. Arkın’da bu akıma uyarak eski ve yeni fotoğraflarını yan yana paylaştı.

HAYRANLARININ BEĞENİSİNE SUNDU

Yeni bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yeşilçam’ın efsanelerinden Cüneyt Arkın da sosyal medyadaki yeni akıma uydu. Cüneyt Arkın, 1969 yılında film setinde çekilen bir fotoğrafıyla, yeni dizisindeki fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Cüneyt Arkın son olarak 2014 yılında Panzehir isimli filmde yer almıştı.

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