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  • Yeni Hayat'ın yıldızı Serkan Çayoğlu'nun hayranlarına bir sürprizi var!
06 Kasım 2020 Cuma 17:33 | Son Güncelleme:

Yeni Hayat'ın yıldızı Serkan Çayoğlu'nun hayranlarına bir sürprizi var!

Yeni Hayat'ın yıldızı Serkan Çayoğlu'nun hayranlarına bir sürprizi var!

Kanal D ekranlarında başlayan Yeni Hayat dizisinin, reytingleri beklentinin çok altında gelince geçtiğimiz hafta final yaparak yayın hayatına son verdi. 5. bölümde bileti kesilen dizi için bir şans daha verilmiş ancak kısmen bir bölüm sonra yükselen reytingler yeterli gelmeyince 9. bölümüyle veda etmişti.

Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın rol aldıkları dizinin izleyicileri, sosyal medyadan final kararına sert eleştiriler yönlendirdiler ama ne yazık ki reytingler belirleyici olduğu için fazla beklemeyen kanal dizinin yayın hayatına son verdi.

Serkan Çayoğlu'nun hayranları ise çok üzüldü. Zira oyuncuyu uzun süredir ekranlarda görmek isteyenler heyecanla bekliyorlardı. Melisa Aslı Pamuk ile de ekran uyumu beğeni toplamıştı.

Fakat bunlar yetmedi ve dizinin düşük reytingleri için kanal daha fazla beklemeye gerek duymadı. Geçtiğimiz hafta sosyal medyanın en çok konuşulan 10 dizisi arasında yer alıyordu bu final kararının ardından ama sonuç değişmeyecek.

Bu arada Serkan Çayoğlu hayranları da onu bir başka dizide görmek için bir süre daha bekleyecekler gibi görünüyor.

Ancak oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Bir güzel sürpriz de bir dergiyle geldi. Oyuncu, röportaj verdiği ve kapağında yer aldığı derginin yeni sayısının müjdesini hayranlarına böyle verdi…

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Kurgu:</p><p><a h

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