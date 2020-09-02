Yemin 3. sezon bomba gibi geliyor! Reyhan'dan sonra Emir yeniden mi aşık olacak? Başrol sonunda belli oldu

Yemin dizisi yeni sezonu ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlandığı dönemlerde reyting rekorları kıran ve fırtınalar estiren Yemin'de Özge Yağız sonrası 3. sezon bambaşka olacak. Reyhan karakterini canlandıran Özge Yağız diziden ayrıldı. Yemin 246. bölüm fragmanında Emir'in 'annesi bırakıp gitti onu, annesi' sözleri' damga vurdu. Peki, Yemin yeni sezonda neler olacak?

ÖZGE YAĞIZ SONRASI 3. SEZON BAMBAŞKA



Kanal 7'nin sevilen ve ilgi ile takip edilen dizisi Yemin'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ancak dizide Reyhan karakterini canlandıran Özge Yağız ayrıldı. Yeni oyuncuların katılımı ile Yemin dizisinin 3. sezonu bambaşka olacak.





EMİR YENİDEN Mİ AŞIK OLACAK?



Yemin dizisi 14 Eylül Pazartesi günü yeni bölümleriyle izleyicisi ile buluşacak. Reyhan'ın gidişinin ardından hırçınlaşan Emir'in 'annesi bırakıp gitti onu, annesi' sözleri yeni sezon fragmanına damga vurdu.

Genç oyuncu Cansu Tuman Yemin dizisinde Özge Yağız’ın yerinde izleyicisi karşısında olacak. Ancak Reyhan karakteri ile değil yepyeni bir karakter ile ekranda olacak.

Reyhan ve Emir’in oğullarına bakmak için gelecek bakıcıya Emir'in aşık olacağı da iddia ediliyor.

Yemin'in yeni Reyhan'ı Cansu Tuman oldu! Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında?

Genç oyuncu Cansu Tuman Yemin dizisinde Özge Yağız’ın yerinde izleyicisi karşısında olacak. Ancak Reyhan karakteri ile değil yepyeni bir karakter ile ekranda olacak.

Reyhan ve Emir’in oğullarına bakmak için gelecek bakıcıya Emir'in aşık olacağı da iddia ediliyor.

Başrol Cansu Tuman bakıcı olarak dizide yerini alacak. Fragmanda Cansu Tuman'ın 'Emir bir tarafta oğlu bir tarafta. O yavrucakta sanki hissediyor, ne anne kokusu ne baba şevkati... Sana YEMİN olsun ki iki gözüm gibi bakacağım ona..' sözleri dikkatleri çekti.