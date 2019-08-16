Yaz menüsü lezzet dolu

Seyret Nakkaştepe’nin yaz menüsü birbirinden lezzetli tatlara ev sahipliği yapıyor. Taze bahçe yeşillikleri, domates, renkli taze biberler, salatalık, tulum peyniri ve kuş üzümüyle hazırlanan Seyret salatası, ızgarada mühürlendikten sonra masada kızgın yağ eşliğinde servisi gerçekleşen ‘Harika’ ile damak çatlatan lezzetlere ev sahipliği yapıyor. Sahipsiz hayvanların yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik Üsküdar Belediyesi ile işbirliği yapan Seyret Nakkaştepe, misafirlerinden kalan yemekleri ve yemek öncesi hazırlıklarından kalan besinleri barınaklara ulaştırıyor.

29 yıllık kalite

Cafe Wien’de Viyanalı kahve ve tatlı ustalarının bizzat hazırladığı kahve ve tatlı reçeteleri 29 yıldır aynı lezzet ve kalitede hazırlanıyor. Yüksek kalitede hazırlanan bu özgün tatların hepsinde özel olarak seçilmiş malzemeler kullanılıyor. Sachertorte ve Apfelstrudel gibi tatlılar, Wiener Melange, Mozart, Einspanner gibi kahveler eşliğinde sunuluyor. Öğle ve akşam yemeklerinde Avusturya mutfağına özgü Schnitzel, Bratwurst, Macar Gulaş sofralara geliyor.

Tam organik kahvaltı

Doğal lezzetlerin sevilen adresi Le Pain Quotidien, kahvaltılarıyla da sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercihi olmaya devam ediyor. Beyaz peynir, keçi peyniri, eski kaşar, Kars gravyeri gibi en özel peynirlerin yer aldığı kahvaltı tabağını tercih edebileceğiniz gibi; organik yoğurt kuru meyve ve bal gibi lezzetlerle de masanızı zenginleştirebilirsiniz.

Güne keyifli başlangıç

Monochrome, kahvaltısını yeni seçeneklerle daha da zenginleştirdi. Yenilenen kahvaltı menüsü ve kahve çeşitleri ile Monochrome, güne keyifli bir başlangıç yapmak isteyenlerin Yapı Kredi bomontiada’daki tercihi olmaya devam ediyor. Pişi topları ve ekmek çeşitleri eşliğinde 2 kişilik sunulan kahvaltı tabağı zengin içeriğiyle göz dolduruyor.