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  • Yasemin-İzzet Özilhan çiftinden ayrılık haberlerine fotoğraflı yanıt
20 Ekim 2020 Salı 10:03 | Son Güncelleme:

Yasemin-İzzet Özilhan çiftinden ayrılık haberlerine fotoğraflı yanıt

Yasemin-İzzet Özilhan çiftinden ayrılık haberlerine fotoğraflı yanıt

Bir süredir evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan tatile çıktı. Çift, paylaştıkları kareyle ayrılık iddialarına yanıt verdi.

Mutlu aile tablosuyla örnek gösterilen Yasemin-İzzet Özilhan çiftine adeta nazar değdi. Ela ve Emine ismini verdikleri iki kız çocukları bulunan çift, üçüncü çocukları için hazırlık yapıyordu. 2 aylık hamile olan Yasemin Özilhan, düşük yaparak bebeğini kaybetti. Güzel oyuncu bir de ihanet iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

ZOR GÜNLER GERİDE KALDI

Zor günleri geride bırakan Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan, sonbahar tatiline çıktı. Romantik anlarının fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan ikilinin yakın arkadaşları mutluluk pozlarına, “Hep gülümseyin” yorumlarını yaptı.

<p>Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a><br></p>

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