Yasemin Allen: Hiç oduncu gömleği giymemiş olmakla gurur duyuyorum

Annesi Suna Yıldızoğlu'nun desteği ile oyunculuk kariyerinde ilerleyen Yasemin Allen, Alem dergisine röportaj verdi. Yılanıyla attığı videolarla uzunca bir süre konuşulan Yasemin Allen, samimi açıklamalarda bulundu.



Allen'ın hiç unutamadığı projesi ise Özcan Deniz ile başrol oynadığı ‘Su ve Ateş’ ilk sinema filmim ve ilk aşkım diyebilirim. Orada oynadığım karakter Yağmur’u aklıma getirdiğim zaman içime bir huzur doğuyor.’ diye açıkladı.

Türkiye ve İngiltere arasında mekik dokuyan başarılı oyuncu artık Türkiye'ye taşınmış. 2 ülke arasındaki farkları şu sözlerle dile getirdi. ‘İngiltere’de dostlar arasındaki laflara kadar işlemiş bir resmiyet var ki bu insanların kendilerince sınırlarını baştan belirlemelerinde yardımcı oluyor. Bunun ters yüzünde ise samimi ilişkileri bile şartlı gibi hissettiren bir his oluşuyor. Türkiye’de bunun sınırları daha flu; artıları eksileri tartışılır.’

’PANDEMİ OLMASAYDI DA DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYORDUM’

Londra’dan İstanbul’a dönen oyuncu ALLEN ‘Pandemi olmasaydı da dönmeyi düşünüyordum. Kafam farklı bir şekilde çalışmaya başladı. Anksiyete kaynağı olan bazı gelişmelerin aslında ne kadar yakın olduğunu gördüm. Dünya çok hızlı evriliyor ve artık ayakta durmak, yetişebilmek için farklı adımlar atılması gerektiğini fark ettim.’ dedi.

Bir piton yılanı olan Yasemin Kay Allen onunla ilgili ise ‘Şimdilik İngiltere’de bir dostum ilgileniyor. Sürüngenlerle aranız kötü değil ise bakımı hiç zor değil. Hayvanlara uygulanan şiddete daha ciddi cezalar gelmeli, hayvanların da hislerinin olduğunu kabul etmeliyiz’ dedi.

‘HAYATIMDA HİÇ ODUNCU GİYMEMİŞ OLMAKLA GURUR DUYUYORUM’

Başarılı oyuncu Allen hayatında yer vermediği kıyafetlerle ilgili ‘Puantiyeli hiçbir şeyim olmadı bugüne kadar ve olmayacak. Hayatımda hiç oduncu gömleği giymemiş olmakla da gurur duyuyorum adeta.’ dedi.