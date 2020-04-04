Yasak sonrası gözler Aleyna Tilki'ye çevrildi! Artık sokağa çıkamayacak

Yasağa takılanlar arasında 19 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki de yer aldı. Tilki, düşüncelerini Twitter sayfasında paylaştı:

"Ben zaten dışarıya çıkmıyordum ki,bana bir şey olmadı şuan. Yaşım yetmediği için kendi konserime çıkamadığım günleri hatırlayınca, dışarıya çıkmaya yaşımın yetmemesi beni çok üzmedi"

Şöhretle 18 yaşından önce tanışan Aleyna Tilki, reşit olmadığı için bazı mekanlarda sahne alamamıştı...