11 Aralık 2020 Cuma 13:30 | Son Güncelleme:
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den 'kürk' açıklaması
'Yıldız' karakterini canlandırdığı "Yasak Elma" dizisinde Eda Ece'nin bir sahnesi, hayvanseverleri kızdırmıştı. Gerçek kürk giydiği düşünülen Ece, tepki toplamıştı. Güzel oyuncudan konuyla ilgili açıklama geldi.
Eda Ece'nin geçtiğimiz günlerde hayvanseverleri kızdıran bir davranışa imza attığı iddia edilmişti. Bir çanta dahi almadan önce PETA'nın sitesinden ürünün hayvanlara zarar verip vermediğini kontrol ettiğini söyleyen Ece'nin, rol aldığı dizide tilki kürkünden palto giydiği öne sürülmüştü. Eda Ece, bu hareketiyle hayranlarından tepki toplamıştı.
AÇIKLAMA GECİKMEDİ
Haberlerin basına yansımasının ardından sosyal medyada bir magazin sitesine yorum yapan Eda Ece, "Dizimizde kullanılan hiçbir kürk gerçek değildir" dedi. Böylece Ece, iddialara son noktayı koymuş oldu.