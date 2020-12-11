Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den 'kürk' açıklaması

Eda Ece'nin geçtiğimiz günlerde hayvanseverleri kızdıran bir davranışa imza attığı iddia edilmişti. Bir çanta dahi almadan önce PETA'nın sitesinden ürünün hayvanlara zarar verip vermediğini kontrol ettiğini söyleyen Ece'nin, rol aldığı dizide tilki kürkünden palto giydiği öne sürülmüştü. Eda Ece, bu hareketiyle hayranlarından tepki toplamıştı.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Haberlerin basına yansımasının ardından sosyal medyada bir magazin sitesine yorum yapan Eda Ece, "Dizimizde kullanılan hiçbir kürk gerçek değildir" dedi. Böylece Ece, iddialara son noktayı koymuş oldu.