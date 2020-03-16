Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece isyan etti: Konu şuan çok daha ciddi!

Koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklama ile toplam koronavirüs vaka sayısının 18 olduğunu açıkladı. Koronavirüsün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından önlemler alınmaya devam ediyor. Okulların tatil olmasının ardından birçok etkinlik ise iptal edildi. 29 yaşındaki oyuncu Eda Ece ise dizi setlerinin hala devam etmesine isyan etti.

İSYAN ETTİ

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Ece, "Tüm bunlar olurken setler devam ediyor..." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımından sonra destek mesajlarının yanında tepkiler de alan ünlü oyuncu, son dakika bir paylaşımda daha bulundu. Instagram hesabından sitemini dile getiren Eda Ece, şöyle konuştu:

"En yakın temasta olduğum partnerim, 5 aylık Halit Can'ım başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımı korumak da görevlerimden biridir! işimi, seti çok seviyorum. Bunu beni tanıyan herkes bilir. İzleyen herkes işimi sevdiğimi anlar, bu nedenle başarılı olabildim zaten. Ses çıkardığım her şey insan hakları çerçevesine aykırı şeyler ile ilgili, işimi sevmem insan gibi çalışamayacağım anlamına gelmemeli, uzun saatler de buna dahil. Konu şuan çok daha ciddi, konu sağlık, diğer ülkelerin hali ortada. "Gezen virüs değil,sizsiniz" diyorlar, evde oturma çağrısı, evden çalışma çağrıları yapılıyor. Bizim mesleğimizin çalışma koşullarında bu mümkün değil, 150 kişi ekip yanyana, temas halinde, gerçek mekanlarda, insanların evlerinde, sokakta, kiralanan arabalarda, kafelerde geçiyor istanbulun 2-3 yerini aynı gün gezerek çalışıyoruz. Hijyeni sağlamak hayli zor. Bizim işi lüks sanan, çok rahat koşullarlayız sananlar, işin iç yüzünü, set hayatını hiç bilmiyor demektir. Oyunculara ayrıcalık tanındığı filan yok, ama yine de bizden de ağır çalışan ekip arkadaşlarımı korumak benim görevimdir. 150 kişi,farklı görevdeki çalışma arkadaşlarımızla, biz de kendi şartlarımız da kendimizi korumaya çalışıyoruz. Bundan doğal ne olabilir? Diziler 2 hafta tekrar yayın yapsa, hayati bir durum olmaz. En kritik önümüzdeki 2-3 hafta diyorlarsa, bizim de korunma hakkımız var. Kaldı ki keşke oyuncular hariç, ücretli izin verilse tüm ekip arkadaşlarımıza. Sağlık sektöründe çalışan ve çalışmaya devam eden herkese, onlara en çok ihtiyacımız olan bugünlerde özverileri için teşekkür ediyoruz. Minnetarız. Biz diğer mesleklerdeki vatandaşlar olarak ortada dolanmayarak, taşıyıcı olduğumuzu bilmeden yayılmasına engel olarak yarar sağlayabiliriz. Bu hayatta önce sağlık. bize saldıran, kötü yorum yapıp, sağlığımızdan endişe duyduğumuz, bilinçli hareket etme çağrısı yaptığımız zamanda bizi değersiz gören, insan görmeyen, sanki siz çalışın biz duralım demişiz gibi yorum yapan herkesi de insan olmaya davet ediyorum. Kalabalıkta çalışan herkes tehlikededir. Kendinizi koruyun. Hakkınızı arayın. Bu salgın hepimizin ortak derdidir. Görüşmek üzere."