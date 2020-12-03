Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'den esprili Gökhan Alkan paylaşımı!

Yasak Elma dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade yakın zamanda gönlünü meslektaşı Gökhan Alkan'a kaptırmış ve sevgili olmuşlardı. Birliktelik haberleri ile çok konuşulan ünlü çiftten yeni haber var.

Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, sevgilisi Gökhan Alkan'ın ve kedisinin yer aldığı fotoğrafı paylaşarak esprili bir şekilde yorumladı. İşte o fotoğraf ve yorumu...

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Gökhan Alkan, Yasak Elma dizisinden yakın zamanda ayrılmıştı ve bu haber hayranlarını çok üzmüştü. Ayrıca Yasak Elma dizisinin Şahika'sı Nesrin Cavadzade ile Kerim'i Gökhan Alkan, ilişkilerini bir adım öteye taşıyarak aileleriyle birlikte yemek yemiş mutluluklarını sevenleri ile paylaşmışlardı.

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