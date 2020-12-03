Seni Çok Bekledim dizisinin kadrosuna usta oyuncu Durul Bazan 'İsmet' karakteriyle dahil oldu

Star Tv'nin çekimlerine başlanan ve yakın zamanda ekranlarda göreceğimiz iddialı yapımlarından 'Seni Çok Bekledim' dizisiyle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Cuma günü yayınlanması planlanan dizinin günü konusunda şu an netlik olmamakla birlikte, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Seni Çok Bekledim dizisine sevilen bir isim dahil oldu. Usta oyuncu Durul Bazan dizide İsmet karakterini canlandıracak.

Seyircinin merakla beklediği yeni dizi Seni Çok Bekledim, Skala Yapım ve Dnz Film’in ortaklaşa yapımcılığını üstleniyor. Gerçek bir hayat hikayesinin anlatılacağı dizinin başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz yer alıyor. Şahin Altuğ’un yönetmenliğinde çekimleri başlayan dizinin senaryo ekibinde Özcan Deniz de yer alıyor. Dizinin kadrosunda Durul Bazan, İlhan Şen, Türkü Turan, Mustafa Uğurlu, Selen Domaç, Yıldız Kültür, Ahmet Metin, Lila Gürmen, Ali İpin, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Damla Makar ve Caner Şahin gibi ünlü isimler yer alıyor.

Dizinin başrol oyuncularından İrem Helvacıoğlu, bir önceki dizisi Sen Anlat Karadeniz'deki Nefes rolü ile büyük beğeni toplamış ve geniş bir hayran kitlesi edinmişti. İrem'in dizideki partneri Özcan Deniz ise İstanbullu Gelin dizisinde yer almıştı.

Ünlü ikilinin Seni Çok Bekledim'de karakterleri ise şöyle oldu. İrem Helvacıoğlu dizide Ayliz karakterine hayat verirken Özcan Deniz, Kadir rolü ile karşımıza çıkacak.