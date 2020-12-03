03 Aralık 2020 Perşembe 20:45 | Son Güncelleme:
Hande Erçel'in objektifinden Kerem Bürsin pozu sosyal medyayı salladı
Sen Çal Kapımı'nın Serkan'ı Kerem Bürsin sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Yakışıklı oyuncunun Instagram hesabından yaptığı paylaşım takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Fox Tv'nin ilgiyle izlenen yapımlarından Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Kerem Bürsin sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı son paylaşım ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Fenomen dizide Serkan karakterine hayat veren ünlü oyuncunun sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı iddialı pozu binlerce beğeni aldı. Yakışıklı oyuncunun çok beğenilen o fotoğrafı aynı dizide Eda karakterine hayat veren Hande Erçel'in objektifinden... Kısacası Hande Erçel çekti, Kerem Bürsin paylaştı. İşte sosyal medyada fırtınalar estiren o poz...