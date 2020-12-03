Çağatay Ulusoy'un yeni projesi belli oldu... Çağan Irmak'ın çekeceği Yeşilçam dizisinde rol alacak

Ekranlardan uzun süre uzak kalan ve adı çeşitli projelerde anılan Çağatay Ulusoy'dan müjdeli haber sonunda geldi.

Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Çağatay Ulusoy'un yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, Çağan Irmak'ın yeni Yeşilçam dizisinde başrol olarak sevenlerinin karşısına çıkacak.

BluTV'de yayınlanacak olan Yeşilçam dizisinde başrol oynayacak olan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy böylelikle muradına da ermiş oldu diyebiliriz.

Levent Cantek'in yazdığı ve Çağan Irmak'ın yönetmen koltuğunda oturacağı Yeşilçam dizisinin BluTV'de yayınlanacağı ve 10 bölüm olacağı açıklanmıştı.

Çağatay Ulusoy en son 'Mücadele Çıkmazı'nda başrol oynamış ve filmde bir çöp toplayıcıyı canlandırmıştı. Dijital ortamda seyircisiyle buluşacak film, çöp toplayıcılığı yapan bir baba ve oğlu konu ediniyor.

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