Yasak Elma 70. son bölüm izleme linki! Yasak Elma 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Fox Tv’nin sevilen dizisi Yasak Elma yine efsane bir bölümle izleyici karşısına çıktı. “Yasak Elma 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece gibi isimlerin paylaştığı dizi her bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitliyor. Dizinin 70. bölümünde Ender, Halit’in Leyla’dan şüphelenmesi için elinden geleni yaparken, Şahika artık Leyla’nın işine yaramayacağını düşünüp onu gözden çıkarır. Haberimiz içerisinden Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
Yasak Elma yeni bölüm fragmanı heyecan dolu son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece’nin paylaştığı Yasak Elma 24 Şubat Pazartesi günü yayınlanan bölümle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin 70. bölümünde Yıldız’ın elma pürelerine gelen teklif Yıldız’ın hayatını değiştirirken, Halit’in yaptığı yanlış hamleler imparatorluğun çöküşünü hazırlar. Haberimiz içerisinden Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
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YASAK ELMA 70. SON BÖLÜM ÖZETİ
Ender, Halit’in Leyla’dan şüphelenmesi için elinden geleni yaparken, Şahika artık Leyla’nın işine yaramayacağını düşünüp onu gözden çıkarır. Yıldız’ın elma pürelerine gelen teklif Yıldız’ın hayatını değiştirirken, Halit’in yaptığı yanlış hamleler imparatorluğun çöküşünü hazırlar.
YASAK ELMA 71. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
YASAK ELMA KONUSU
Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.
Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.