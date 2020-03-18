Yalın'dan evden çıkamayan hayranlarına sosyal medyadan mini konser

Corona virüs salgınında ilk ölümün yaşandığı Türkiye'de binlerce vatandaş evine kapandı. Şarkıcı Yalın ise evde oldukları için canı sıkılan hayranlarına moral olsun diye Instagram hesabının canlı yayın kısmından mini bir konser verdi.

TAKDİR TOPLADI

Yalın, duygularını şu sözlerle anlattı: "İlginize çok teşekkür ederim. Şu an 200 bin oldu toplam izlenme. Umarım iyi gelmiştir ben son 1 haftadır hiç bu kadar iyi hissetmemiştim."