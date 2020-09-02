Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3651
  • 8,7732
  • 464.697
  • 1085.19
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy son görüntüsüyle şoke etti!
02 Eylül 2020 Çarşamba 07:55 | Son Güncelleme:

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy son görüntüsüyle şoke etti!

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy son görüntüsüyle şoke etti!

Ekranların sevilen ismi ve yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, bir arkadaşının düğününe katıldı. Ünlü oyuncu sakallı ve kilolu haliyle dikkat çekti. Ulusoy, değişimi ile şoke etti.

Son olarak Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, kilo aldığı yönünde haberlerle magazin basınını uzun süre meşgul etmişti. Bir arkadaşının düğününe katılan Çağatay Ulusoy, değişimiyle adeta şoke etti. Ulusoy, sakallı ve kilolu haliyle dikkat çekti.

Rol alacağı Menajerimi Ara isimli dizi için imaj değişikliğine giden ünlü oyuncu sosyal medyada çok konuşuldu. Yeni imajı takipçileri tarafından beğenilmeyen oyuncu, kimileri tarafından da övgü aldı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'ye ambargo tepkisi: Avrupa'nın Ada'da yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanmasıdır
80 yaşındaki iyileşirken 34 yaşındaki ölebiliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Derelerden etkilenmeyecek projeler yapılacak
Dışişleri Bakanlığından Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığı iddialarına tepki: Hayretle karşılıyoruz
Vedat, 167 milyon liraya Lazio'da
Vural Ak'tan Formula 1 müjdesi! Seyircili düzenlenecek

Vural Ak'tan Formula 1 müjdesi! Seyircili düzenlenecek

Yasak Elma yeni sezon ne zaman? Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı yayın

Yasak Elma yeni sezon ne zaman? Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı yayında!

Demet Evgar'ın acı günü... Gözyaşlarını tuta

Demet Evgar'ın acı günü... Gözyaşlarını tutamadı!

31 Ağustos tarihli reyting sonuçları yayında!

31 Ağustos tarihli reyting sonuçları yayında!