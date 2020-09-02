02 Eylül 2020 Çarşamba 07:55 | Son Güncelleme:
Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy son görüntüsüyle şoke etti!
Ekranların sevilen ismi ve yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, bir arkadaşının düğününe katıldı. Ünlü oyuncu sakallı ve kilolu haliyle dikkat çekti. Ulusoy, değişimi ile şoke etti.
Son olarak Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, kilo aldığı yönünde haberlerle magazin basınını uzun süre meşgul etmişti. Bir arkadaşının düğününe katılan Çağatay Ulusoy, değişimiyle adeta şoke etti. Ulusoy, sakallı ve kilolu haliyle dikkat çekti.
Rol alacağı Menajerimi Ara isimli dizi için imaj değişikliğine giden ünlü oyuncu sosyal medyada çok konuşuldu. Yeni imajı takipçileri tarafından beğenilmeyen oyuncu, kimileri tarafından da övgü aldı.