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  3. Yağmur Sarıoğlu: Kocamla dalga geçenler şimdi...

Yağmur Sarıoğlu: Kocamla dalga geçenler şimdi...

Yağmur Sarıoğlu: Kocamla dalga geçenler şimdi...

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu hakkında üretilen esprilere eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan yanıt geldi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan dikkat çeken sözler...

Eşinin futbol hayatıyla ilgili yapılan espriler hakkında konuşan Yağmur Sarıoğlu, "Sabri bunları hiç umursamadı. Zaten bunu yapanlar sonra Sabri'ye ulaşarak helallik istedi. Sabri yüce gönüllüdür, kimseye dava açmadı, 'Herkesin canı sağolsun' deyip geçti" dedi. Yağmur Hanım, eşiyle boşanma dedikodularını da yalanladı: "Sosyal medya hesabımı kapatınca 'Boşanıyorlar' diye haberler çıktı. Bu yüzden hesabı açmak zorunda kaldım. Biz boşanmadık, birbirimizi seviyoruz." (Sabah)

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