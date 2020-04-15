Wilma Elles 18 odalı apart otelini satışa çıkardı! İşte fiyatı...

Almanya’da oyunculuk eğitimi aldıktan sonra şansını Türkiye’de deneyen Elles, sadece işi değil aşkı da burada buldu. İş adamı Kerem Göğüş’le dini nikâhla evlenen oyuncunun, bu evlilikten Milat ve Melodi adında ikiz çocukları oldu. Ancak her şey yolunda gitmedi. Wilma Elles, aşk hayatında yaşadığı sorunların ardından çocuklarını da alarak Almanya’ya döndü. Güzel oyuncu şimdilerde tüm işlerini Köln şehrinden yönetiyor.

11 MİLYON LİRA FİYAT BİÇMİŞ

Elles’in yönettiği o işlerden biri, yatırım amacıyla aldığı, Beşiktaş’taki 18 odalı apart otel... Hürriyet'in haberine göre oyuncu, banka kredisiyle aldığı oteli bir süre önce el altından satışa çıkardı. Halihazırda faaliyette olan otele tam 11 milyon lira fiyat biçti! Bankaya olan 5 milyon liralık borcunu kapatması gereken Elles, otele alıcı çıkmayınca rakamda indirim yaptı ve fiyatı 9 milyon liraya düşürdü.

Wilma Elles’in satış konusunda bir de şartı var. Otel işletmeciliğini çok seven oyuncu, satış sonrası işletmenin kendisinde kalmasını istiyor. Yani şimdilerde maddi sıkıntı çeken Elles, ne yardan geçiyor ne de serden...