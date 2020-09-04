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  3. Vitaminsiz kalan Aleyna Tilki hastanelik oldu
04 Eylül 2020 Cuma 15:54 | Son Güncelleme:

Vitaminsiz kalan Aleyna Tilki hastanelik oldu

Vitaminsiz kalan Aleyna Tilki hastanelik oldu

20 yaşındaki popçu Aleyna Tilki, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Tilki'nin kolundaki bandaj dikkat çekince rahatsızlığıyla ilgili açıklamada bulundu.

Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Nişantaşı'nda aracından inerken görüntülendi. Kahvaltıya geldiğini söyleyen Aleyna Tilki'nin kolundaki bandaj dikkat çekti. 

Genç şarkıcı, bandajı soran gazetecilere “Çok yoğun çalışıyorum. Vitaminsiz kaldım. O yüzden kendimi halsiz hissettim. Hastaneye gidip kan verdim, vitamin aldım” dedi.

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