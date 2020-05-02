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Ünlülerden online tenis gecesi

Ünlülerden online tenis gecesi

Efsane tenisçiler Maria Sharapova ve Williams kardeşlerin yanı sıra süper model Gigi Hadid gibi birçok isim yarın online tenis turnuvasında karşılaşacak.

Dünyaca nam salmış 8 profesyonel tenisçi, şov dünyasının ünlü isimleriyle karşı karşıya geliyor. Turnuva Nintendo Switch konsollarıyla yapılacak. Rus tenisçi Maria Sharapova, ABD’li ünlü tenisçiler Serena ve Venus Williams, Naomi Osaka ve Kei Nishikori ‘Stay at Home Slam’ etkinliğinde yer alacak.

EVDEN KATILACAKLAR

Ünlü modeller Karlie Kloss, Hailey Bieber ve Gigi Hadid evlerinden turnuvaya katılacak. Facebook üzerinden canlı yayımlanacak turnuvada katılımcılara bağış yapmaları için 25 bin dolar verilecek. Turnuvanın kazanlanlarına ise 1 milyon dolar daha verilecek.


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