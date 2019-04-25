Ünlü oyuncu hakkında flaş iddia! 30 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor

İngiliz medyası 55 yaşındaki yakışıklı oyuncu Johnny Depp'in 20'li yaşlardaki dansçı sevgilisi Polina Glen ile evlenmeyi planladığını ve sevgilisinin ailesiyle tanışmak için Rusya'ya seyahat edeceğini yazdı.

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Hollywood'un en yakışıklı aktörlerinden Depp'in birkaç ay önce Belgrad'daki bir otelde öpüşürken yakalandığı gizemli kadının kimliği de böylece ortaya çıkmış oldu. Glen'in Depp ile geçen yıl ABD Los Angeles'ta tanıştığı ve Depp'in Los Angeles'taki malikanesinde birlikte yaşadıkları iddia edildi.



